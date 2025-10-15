दिल का दुश्मन नहीं दोस्त है घी, डॉक्टरों ने गिनाए इसके एक नहीं कई फायदे

नारी डेस्क: आजकल घी को लेकर काफी भ्रम है , कोई इसे सुपरफूड बताता है, तो कोई इसे नुकसानदायक मानता है। दिल के विशेषज्ञों के अनुसार घी दिल के लिए हानिकारक नहीं है, अगर इसे सीमित मात्रा (1-2 चम्मच प्रतिदिन) में लिया जाए। इसमें मौजूद ‘गुड फैट’ यानी HDL कोलेस्ट्रॉल शरीर में बैलेंस बनाए रखता है। चलिए जानते हैं घी से जुड़ी कुछ और जानकारी



दिल (Heart) के लिए

पहले यह माना जाता था कि घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है जो दिल के लिए हानिकारक है। लेकिन हाल के अध्ययनों में पाया गया कि थोड़ी मात्रा में देसी घी (1-2 चम्मच रोज़) लेने से कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बना रहता है और “गुड फैट” (HDL) बढ़ता है। अगर किसी को पहले से हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो डॉक्टर की सलाह से ही घी का सेवन करें। विशेषज्ञों के अनुसार शुद्ध देसी घी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और इसमें विटामिन A, D, E, K मौजूद रहते हैं, जो हार्ट हेल्थ में मदद कर सकते हैं , लेकिन संयम जरूरी है।



डायबिटीज़ (Diabetes) के लिए

घी में मौजूद कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। अगर आप डायबिटिक हैं, तो रिफाइंड ऑयल की जगह थोड़ी मात्रा में घी (½-1 चम्मच प्रति भोजन) लेना फायदेमंद हो सकता है। पर ध्यान रहे ज्यादा मात्रा में लेने से कैलोरी और फैट बढ़ेगा, जिससे इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ सकता है। घी को बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाएं, न कि मुख्य फैट सोर्स।



वजन (Weight) के लिए

बहुत लोग मानते हैं कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन यह सही नहीं है। घी में मौजूद मीडियम चेन फैटी एसिड्स (MCFAs) शरीर में जल्दी पचते हैं और एनर्जी में बदल जाते हैं, फैट के रूप में जमा नहीं होते। इसलिए सीमित मात्रा में घी वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।



कितनी मात्रा सही है?

स्वस्थ व्यक्ति 2-3 चम्मच घी प्रतिदिन ले सकता है। डायबिटिक या हार्ट पेशेंट 1 चम्मच तक सीमित रखें। हमेशा घास खिलाए गए दूध से बना देसी घी (A2 Ghee) लें, न कि मार्केट का प्रोसेस्ड घी। थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी दिल, शुगर और वजन ,तीनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर संतुलित आहार और एक्सरसाइज़ के साथ लिया जाए।

