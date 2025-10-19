दिवाली से पहले दिल्ली का बुरा हाल,  दमघोंटू हवा में घुट रहा दिल्लीवालों का दम

नारी डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह भी वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, ITO के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 284 दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 225 से ऊपर था, जिसका मतलब है कि हवा ‘गंभीर’ स्तर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। रविवार को आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है और आईएमडी के अनुसार तापमान 33 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 0-50 के AQI को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "संतोषजनक" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 401-500 को "गंभीर" श्रेणी में रखा गया है। स्थानीय निवासी आर्यन गुप्ता ने कहा कि उनके जैसे साइकिल चालकों को वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। उन्होंने बताया- "हर साल की तरह, दिल्ली में प्रदूषण बना हुआ है...इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, खासकर मेरे जैसे साइकिल चालकों को...मैंने रोहिणी से 20 किलोमीटर साइकिल चलाई है...मुझे साइनस है, इसलिए मुझे ठीक से सांस लेने में दिक्कत होती है...आंखों में जलन भी होती है...स्कूल और कॉलेज बंद करना अस्थायी समाधान है।"



हालांकि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। पंजाब में फसलों को जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं जैसे कारकों से प्रदूषण बढ़ता है, और अब दिवाली के आसपास पटाखे दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनेंगे। दिल्ली के एक निवासी ने कहा- "दिल्ली एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण इकट्ठा करता है। इसलिए, हम इससे निपटने के लिए स्मोक टावर लगा सकते हैं और कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं... इसमें मुख्य योगदान पटाखों का नहीं, बल्कि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और फसलों के जलने का है..."।