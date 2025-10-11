11 OCTSATURDAY2025 11:25:18 PM
अमेरिका की फैक्ट्री में हुआ भयंकर विस्फोट, कई लोगों की मौत की आशंका, 19 लापता

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Oct, 2025 04:37 PM
नारी डेस्क: US Tennessee Factory Blast: अमेरिका के टेनेसी राज्य में शुक्रवार रात एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यह धमाका एक सैन्य विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 19 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

फैक्ट्री में सैन्य और एयरोस्पेस विस्फोटक बनाए जाते थे

यह हादसा टेनेसी की राजधानी नैशविल से करीब एक घंटे की दूरी पर स्थित बकस्नॉर्ट (Bucksnort) इलाके में हुआ। यह फैक्ट्री ‘Accurate Energetic Systems’ नामक कंपनी की है, जो डिफेंस, एयरोस्पेस और डेमोलिशन से जुड़े उत्पादों का निर्माण करती है। फैक्ट्री के अंदर कई प्रकार के रासायनिक और विस्फोटक पदार्थ रखे जाते थे, जिससे हादसा और भी घातक साबित हुआ।

धमाके के बाद मचा हड़कंप, आसमान में उठे धुएं के गुबार

स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि की है कि धमाके के तुरंत बाद आसपास के इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें और आग के लपटें देखी गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि “एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे लगा जैसे पूरा इलाका हिल गया हो।” धमाके के बाद उठे धुएं और जहरीले गैसों के कारण लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ा, क्योंकि हवा में फैल रहे रसायन जानलेवा साबित हो सकते हैं।

स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने संभाला मोर्चा

विस्फोट के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। क्रिस डेविस, स्थानीय अधिकारी ने बताया कि "फैक्ट्री में काम कर रहे सभी कर्मचारी लापता हैं, और उनके परिवारजन मौके पर पहुंच चुके हैं।" रेस्क्यू टीमों को अब भी फैक्ट्री के मलबे में कर्मचारियों के शव या किसी जीवित व्यक्ति की तलाश है। हालांकि, धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि किसी के जीवित बचने की उम्मीद बहुत कम है।

वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

धमाके का वीडियो एक डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लगातार कई धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं, फैक्ट्री के आसपास रहने वाले गेंट्री स्टोवर नाम के शख्स ने बताया  “पहला धमाका इतना जोरदार था कि लगा मेरा घर गिर गया। बाहर निकला तो सब जगह धुआं और मलबा फैला हुआ था।” वहीं, सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीरों में जली हुई कारें, टूटी इमारतें और घने धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते हैं।

सांसद ने किया पीड़ित परिवारों से मुलाकात

टेनेसी के सांसद स्कॉट डेजारले (Scott DesJarlais) खुद मौके पर पहुंचे और लापता कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा “हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो और हमारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कृपया पीड़ितों और रेस्क्यू टीमों के लिए प्रार्थना करें।” उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर भी पोस्ट साझा कर लोगों से दुआएं मांगने की अपील की है।

विस्फोट की वजह अब तक साफ नहीं, जांच जारी

अभी तक धमाके की वास्तविक वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि फैक्ट्री में रखे विस्फोटक या रासायनिक पदार्थों में अचानक रिएक्शन हुआ, जिससे यह हादसा हुआ। जांच एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और सबूत जुटा रही हैं। कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि कर्मचारियों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

टेनेसी की यह दुर्घटना अमेरिका के औद्योगिक इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जा रही है। अब सभी की नजरें बचाव दल की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस रहस्यमय धमाके के असली कारणों से पर्दा उठाएगी।

  

