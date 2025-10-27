तेजी से आ रहा है चक्रवात तूफान, 48 घंटे के बीच कभी भी आ सकती है भारी बारिश

नारी डेस्क: बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था के बनने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को तमिलनाडु के चार उत्तरी तटीय जिलों - चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट - के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें गरज और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक गहरे दबाव के क्षेत्र से विकसित इस चक्रवात के अगले 24 घंटों में और तेज होकर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर में भी अगले तीन दिनों तक मौसम में बदलाव रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक, 27 और 28 अक्टूबर को शाम या रात के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।



गंभीर चक्रवाती तूफान का अलर्ट

आईएमडी ने कहा, "अगले 12 घंटों के दौरान इसके बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने की संभावना है। इसके बाद, 28 अक्टूबर की सुबह तक इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। 28 अक्टूबर की शाम/रात के दौरान यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इस दौरान अधिकतम 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से हवाए चल सकती हैं, जो कभी-कभी 110 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं।"



यहां बिगड़ सकते हैं हालात

इसके प्रभाव से, तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से चेन्नई क्षेत्र और उसके आसपास मौसम की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। आईएमडी ने अपने बयान में कहा- "चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना दर्शाता है।" विभाग ने यह भी बताया कि आज शहर और उपनगरों के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर तीव्र बारिश हो सकती है।



लोगों को सतर्क रहने की सलाह

निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, और तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र के तटों पर खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर के अधिकारियों ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तर-पूर्वी मानसून के ज़ोर पकड़ने के साथ, अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से जलभराव की घटनाओं की सूचना देने का आग्रह किया है।

