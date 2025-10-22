22 OCTWEDNESDAY2025 4:59:55 PM
छठ पूजा के चारों दिनों की विधि: जानिए हर दिन की खास रीतियां और उनका आध्यात्मिक महत्व

छठ पूजा के चारों दिनों की विधि: जानिए हर दिन की खास रीतियां और उनका आध्यात्मिक महत्व

नारी डेस्क:  छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह चार दिनों तक चलने वाला व्रत है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के चारों दिनों का क्रम और उनका धार्मिक महत्व

पहला दिन – नहाय-खाय (Nahay Khay)

छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन “नहाय-खाय” से होती है। इस दिन व्रती यानी व्रत रखने वाला व्यक्ति किसी नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान कर आत्म-शुद्धि करता है। घर की साफ-सफाई की जाती है और पूरे वातावरण को शुद्ध रखा जाता है। भोजन के रूप में केवल एक बार “लौकी-भात” और “चना दाल” खाई जाती है, जिसमें लहसुन और प्याज़ का प्रयोग नहीं होता। यह दिन छठ व्रत की तैयारी का प्रतीक है जिसमें मन, शरीर और आत्मा को पवित्र किया जाता है।

  दूसरा दिन – खरना (Kharna)

कार्तिक शुक्ल पंचमी को “खरना” मनाया जाता है, जिसे व्रत का दूसरा और अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास रखता है और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाकर प्रसाद तैयार करता है। इस प्रसाद को सबसे पहले पूजा के बाद स्वयं ग्रहण किया जाता है और फिर इसे घर व मोहल्ले के लोगों में बांटा जाता है। खरना का उद्देश्य शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करना है, जिससे अगले दो दिनों का कठिन निर्जला व्रत पूरी श्रद्धा और शक्ति से किया जा सके।

  तीसरा दिन – संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya)

तीसरे दिन, जो कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी होती है, व्रती बिना अन्न-जल के पूरा दिन उपवास रखते हैं। संध्या समय घाट, नदी या तालाब पर जाकर पूरे परिवार और समुदाय के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। यह क्षण अत्यंत पवित्र और भावुक होता है। अर्घ्य देने के दौरान पूजा की थाली में ठेकुआ, केला, नारियल, सिंघाड़ा, मौसमी फल और दीपक आदि का विशेष महत्व होता है। यह दिन सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का होता है।

 चौथा दिन – उगते सूर्य को अर्घ्य (Usha Arghya)

कार्तिक शुक्ल सप्तमी को छठ पूजा का अंतिम और सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रती और उनके परिवारजन सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह सूर्योपासना नए जीवन, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक होती है। अर्घ्य देने के बाद व्रतियों द्वारा छठी मैया से आशीर्वाद लिया जाता है और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का विधिवत समापन किया जाता है। इस दिन व्रत का कठिन तप समाप्त होता है, और जीवन में नवचेतना का संचार होता है।

 छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश

छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह व्रत शुद्धता, संयम और आस्था की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह पूजा प्रकृति, जल और सूर्य के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, जिससे हमें जीवन की वास्तविक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही, यह पर्व पारिवारिक एकता, सामाजिक सहयोग और सामूहिक आस्था की मिसाल प्रस्तुत करता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और साधना से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
 

