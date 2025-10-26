Chhath Puja 2025: आज से छठ महापर्व का शुभारंभ, जानें तिथि, विधि और महत्व

नारी डेस्क: आज से सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया है। इस पवित्र पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस वर्ष छठ पूजा का प्रारंभ शोभन योग और रवि योग जैसे अत्यंत शुभ योगों में हुआ है। यह पर्व उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

छठ पूजा की प्रमुख तिथियां

ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय के अनुसार, छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। पहला दिन 25 अक्टूबर को नहाय-खाय, दूसरा दिन 26 अक्टूबर को खरना, तीसरा दिन 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथा दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य एवं पारण का रहेगा।

नहाय-खाय का मुहूर्त और शुभ योग

कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर को रात 01:19 बजे से शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह 03:48 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार नहाय-खाय आज यानी 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आज शोभन योग सुबह 05:55 बजे से लेकर कल 26 अक्टूबर की सुबह 03:48 बजे तक रहेगा। रवि योग सुबह 07:51 बजे से लेकर कल सुबह 06:29 बजे तक रहेगा। सुबह 07:51 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। नहाय-खाय के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:42 बजे से 12:27 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा या संकल्प करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

नहाय-खाय विधि

नहाय-खाय के दिन व्रती प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। गंगा नदी में स्नान को सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव न हो तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद घर और पूजा स्थल की सफाई की जाती है। पूजा-पाठ करने के बाद व्रती दिन में केवल एक बार सात्त्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन में लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल शामिल होते हैं। इसमें केवल सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। नहाय-खाय के दिन से व्रती अगले दिनों के कठिन व्रत के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। इस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करने और सात्त्विक जीवन जीने की शुरुआत होती है। इस दौरान मांस, शराब, पान, तंबाकू जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन पूरी तरह निषिद्ध होता है।

खरना – दूसरा दिन (26 अक्टूबर)

छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन से 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। व्रती पूरे दिन निर्जल रहते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल से प्रसाद बनाते हैं। पूजा के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है और फिर 36 घंटे का कठिन उपवास शुरू होता है। खरना के बाद व्रती अगले दिन तक बिना जल ग्रहण किए भगवान सूर्य की आराधना के लिए तैयार होते हैं।

डूबते सूर्य को अर्घ्य – तीसरा दिन (27 अक्टूबर)

छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाम के समय व्रती नदी, तालाब या घाट पर जाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य देने के लिए दूध, जल, गंगाजल, फूल और फल का प्रयोग किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। घाटों पर हजारों भक्तों की उपस्थिति से वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है।

उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण – चौथा दिन (28 अक्टूबर)

छठ पूजा का अंतिम दिन सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुबह-सुबह व्रती और परिवारजन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। इसके साथ ही चार दिन का यह कठिन और पवित्र व्रत पूर्ण होता है। पारण के बाद व्रती फल, प्रसाद और सात्त्विक भोजन ग्रहण करते हैं।

छठ पूजा का धार्मिक और सामाजिक महत्व

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा विश्वास है कि छठ पूजा करने से परिवार में सुख-शांति, संतान सुख और समृद्धि आती है। सूर्य देव की उपासना से नेत्र और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है जो आत्मसंयम, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति आभार की भावना को दर्शाता है। नहाय-खाय के साथ आरंभ हुआ छठ महापर्व आत्मशुद्धि और आस्था का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य की आराधना के माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देता है।

आज का दिन शुभ है क्योंकि यह न केवल पर्व की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह व्रती के तप, श्रद्धा और विश्वास की यात्रा की शुरुआत भी है।