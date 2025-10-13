देश के लिए खेलने का सपना रह गया अधूरा, आगरा के 18 वर्षीय एथलीट का दिल का दौरा पड़ने से निधन

नारी डेस्क: देश के लिए खेलने का सपना अधूरा रह गया जब आगरा के 18 वर्षीय होनहार एथलीट का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये एक चौंकाने वाली घटना है जो सवाल उठाती है कि आखिर इतनी कम उम्र में युवाओं को दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है? तेजी से बदलते लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान और एक्सरसाइज की कमी जैसी आदतें युवाओं के दिल की सेहत को गंभीर खतरे में डाल रही हैं। खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वाले इस युवा की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी सेहत और खासकर दिल की देखभाल को प्राथमिकता देनी होगी।

अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुआ निधन

जानकारी के अनुसार, रिंकू सिंह लोहरगढ़ स्टेडियम में अभ्यास कर रहा था। रविवार सुबह 6:30 बजे उसके रूम पार्टनर ने बताया कि रिंकू की तबियत अचानक बिगड़ गई है। उसे बैचेनी और पैरों में कंपन जैसी समस्या हो रही थी। परिजनों ने तुरंत उसे भरतपुर अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिंकू के परिवार ने बताया कि वह भरतपुर में रहकर लगातार अभ्यास कर रहा था और दिवाली पर घर आने का वादा किया था, लेकिन उसकी अचानक मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया।

देश के लिए खेलने का अधूरा सपना

रिंकू सिंह के चाचा बॉबी ने बताया कि रिंकू के पिता भीकम सिंह मजदूरी करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रिंकू ने ठान लिया था कि वह देश के लिए खेलेगा और मेडल जीतकर अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करेगा। इसके लिए वह रोजाना कठिन अभ्यास में जुटा रहता था। रिंकू ने 2024 में नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा वह ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में भी हिस्सा ले चुका था।

गांव में पसरा शोक

रिंकू सिंह प्रतिभाशाली धावक था और उसने कई राज्य एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। गांव के लोग बताते हैं कि उसे पूरा विश्वास था कि वह एक दिन देश के लिए खेलेगा और मेडल जीतकर लाएगा। लेकिन उसकी अचानक मौत ने गांव के लोगों को गमगीन और स्तब्ध कर दिया।

रिंकू की मृत्यु से परिवार और गांव में गहरी शोक की लहर फैल गई है, और युवा धावक की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी।