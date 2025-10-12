15 OCTWEDNESDAY2025 2:17:39 PM
Nari

एक नहीं कई बीमारियों से आराम दिलवाएगी हरी इलायची, जानिए इसके Health Benefits

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Oct, 2025 06:50 PM
एक नहीं कई बीमारियों से आराम दिलवाएगी हरी इलायची, जानिए इसके Health Benefits

नारी डेस्क: भारतीय मसालों में ऐसे कई चीजें पाई जाती है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ऐसी ही हरी इलायची है। हरी इलायची का सेवन करने से आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। इसमें राइबोफ्लेविन, विटामिन-सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नियासिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व कई समस्याओं से राहत दिलवाने में मदद करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हरी इलायची खाने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे...

पाचन रखे दुरुस्त 

हरी इलायची का सेवन करने से गैस, बदहजमी, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी आराम मिलता है। यह आपकी पाचन क्रिया को दुरस्त रखने में भी मदद करता है। यदि आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तो आप 5 इलायची, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 4 लौंग, 1 चम्मच सूखी धनिया को बारीक-बारीक करके पीस लें। इसके बाद इससे तैयार किया गया पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इस पाउडर से आप पेट संबंधी समस्याओं से राहत पा सकेंगे। 

PunjabKesari

ब्लड प्रेशर रहेगा नियंत्रित 

यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप नियमित रुप से इलायची का सेवन करें। नियमित इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा। आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। 

तनाव से करे दूर 

आजकल के व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण बहुत से लोग तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन सभी चीजों से राहत पाने के लिए और मूड़ रिफ्रेश करने के लिए आप छोटी इलायची का सेवन कर सकते हैं। इलायची वाली चाय या फिर इलायची का सेवन करने से आप तनाव से राहत पा सकेंगे। 

PunjabKesari

मुंह के छालों से मिलेगा आराम 

अगर आपको बार-बार मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप इलायची का बारीक-बारीक पीस लें। इससे तैयार पाउडर आप छालों पर लगाएं। समस्या से आपको काफी आराम मिलेगा। 

दूर होगी मुंह की बदबू

यदि आप भी मुंह की बदबू की समस्या से परेशान हैं तो हरी इलायची का नियमित सेवन कर सकते हैं। यह एक माउथ फ्रेशनर होती है। इसे खाने से आपके मुंह की बदबू दूर होगी। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it