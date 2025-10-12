एक नहीं कई बीमारियों से आराम दिलवाएगी हरी इलायची, जानिए इसके Health Benefits

नारी डेस्क: भारतीय मसालों में ऐसे कई चीजें पाई जाती है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ऐसी ही हरी इलायची है। हरी इलायची का सेवन करने से आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। इसमें राइबोफ्लेविन, विटामिन-सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नियासिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व कई समस्याओं से राहत दिलवाने में मदद करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हरी इलायची खाने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे...

पाचन रखे दुरुस्त

हरी इलायची का सेवन करने से गैस, बदहजमी, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी आराम मिलता है। यह आपकी पाचन क्रिया को दुरस्त रखने में भी मदद करता है। यदि आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तो आप 5 इलायची, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 4 लौंग, 1 चम्मच सूखी धनिया को बारीक-बारीक करके पीस लें। इसके बाद इससे तैयार किया गया पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पिएं। इस पाउडर से आप पेट संबंधी समस्याओं से राहत पा सकेंगे।

ब्लड प्रेशर रहेगा नियंत्रित

यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप नियमित रुप से इलायची का सेवन करें। नियमित इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा। आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

तनाव से करे दूर

आजकल के व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण बहुत से लोग तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन सभी चीजों से राहत पाने के लिए और मूड़ रिफ्रेश करने के लिए आप छोटी इलायची का सेवन कर सकते हैं। इलायची वाली चाय या फिर इलायची का सेवन करने से आप तनाव से राहत पा सकेंगे।

मुंह के छालों से मिलेगा आराम

अगर आपको बार-बार मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप इलायची का बारीक-बारीक पीस लें। इससे तैयार पाउडर आप छालों पर लगाएं। समस्या से आपको काफी आराम मिलेगा।

दूर होगी मुंह की बदबू

यदि आप भी मुंह की बदबू की समस्या से परेशान हैं तो हरी इलायची का नियमित सेवन कर सकते हैं। यह एक माउथ फ्रेशनर होती है। इसे खाने से आपके मुंह की बदबू दूर होगी।