सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, गंभीर बीमारियों से जूझ चुके हैं भारत के ये Superstar

नारी डेस्क : बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, इसके पीछे उतनी ही मुश्किलें छिपी होती हैं। कई बड़े सितारों ने अपनी जिंदगी में गंभीर बीमारियों से जंग लड़ी है, लेकिन हिम्मत और सकारात्मक सोच से उन्होंने उन्हें मात दी। आइए जानते हैं किन-किन बीमारियों से हमारे चहेते स्टार्स गुजरे हैं।

सलमान खान ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (Suicide Disease)

सलमान खान लंबे समय से ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से जूझ रहे हैं। यह नर्व की बीमारी है जिसमें चेहरे पर असहनीय दर्द होता है। सलमान ने बताया था कि इस दर्द के दौरान उन्हें कई बार नींद नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इलाज और दृढ़ इच्छाशक्ति से इसे काबू में किया।

अमिताभ बच्चन लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis)

1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस-बी का संक्रमण हुआ, जिससे उनका 75% लिवर खराब हो गया। बावजूद इसके वे आज भी फिल्मों और टीवी पर एक्टिव हैं।

सोनम कपूर टाइप-1 डायबिटीज

सोनम कपूर को बचपन में ही टाइप-1 डायबिटीज हो गया था। यह बीमारी पूरी जिंदगी इंसुलिन और दवाओं पर निर्भर रखती है, लेकिन सोनम ने फिटनेस और संतुलित जीवनशैली से इसे कंट्रोल किया है।

मनीषा कोईराला ओवेरियन कैंसर

मनीषा कोईराला ने 2012 में ओवेरियन कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी और अमेरिका में इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हुईं। अब वह कैंसर जागरूकता पर लोगों को प्रेरित करती हैं।

अनिल कपूर एंकायलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस (Ankylosing Spondylitis)

अनिल कपूर को रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी है, जो लगातार दर्द देती है। लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज और नियमित इलाज से इसे नियंत्रण में रखा है।

रणबीर कपूर डिविएटेड नेजल सेप्टम (Deviated Nasal Septum)

रणबीर कपूर ने बताया था कि उन्हें नाक की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती थी। उन्होंने सर्जरी करवाई और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

रजनीकांत ब्लड प्रेशर और फेफड़ों की समस्या

सुपरस्टार रजनीकांत को कई बार ब्लड प्रेशर और लंग्स से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों की सलाह और सही इलाज से उन्होंने खुद को फिट रखा और फिर फिल्मों में वापसी की।