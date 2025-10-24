‘स्त्री 2’ और ‘भेड़िया’ के संगीतकार गिरफ्तार, महिला को शादी का झांसा देकर उसका किया यें हाल...

नारी डेस्क : बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार सचिन सांघवी को मुंबई पुलिस ने एक महिला को शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला गंभीर है और जांच जारी है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला की उम्र करीब 20 वर्ष है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी मुलाकात सचिन सांघवी से फरवरी 2024 में हुई थी, जब उन्होंने उसे इंस्टाग्राम पर संदेश भेजा था। उस दौरान सांघवी ने महिला को अपने संगीत एल्बम में मौका देने का वादा किया था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोप है कि सचिन ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का कहना है कि गायक ने उसे अपने स्टूडियो में बुलाया, जहां कथित तौर पर उसने कई बार यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर सचिन सांघवी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कौन हैं सचिन सांघवी?

सचिन सांघवी, लोकप्रिय संगीत जोड़ी सचिन-जिगर का हिस्सा हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जिनमें ‘स्त्री 2’, ‘भेड़िया’, ‘शुद्ध देसी रोमांस’ और ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया’ जैसे फिल्मों के गाने शामिल हैं।