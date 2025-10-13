दिवाली पार्टी में छाई बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी, 26 साल बाद गले मिलते देख फैंस हुए इमोशनल

नारी डेस्क: इस साल की दिवाली पार्टीज़ में सबसे ज्यादा चर्चा मनीष मल्होत्रा के घर हुई ग्रैंड सेलिब्रेशन की रही। जहां पूरा बॉलीवुड देसी रंग में नजर आया, वहीं रात की सबसे बड़ी हाइलाइट बनी बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की मुलाकात। 26 साल बाद जब ये जोड़ी एक-दूसरे से मिली, तो माहौल भावुक और ग्लैमरस दोनों बन गया।

‘सोल्जर’ जोड़ी का 26 साल बाद इमोशनल रीयूनियन

1998 में आई फिल्म ‘सोल्जर’ की सुपरहिट जोड़ी बॉबी देओल और प्रीति जिंटा जब एक साथ कैमरे में कैद हुई, तो सोशल मीडिया पर फैंस पुरानी यादों में खो गए। पार्टी में जैसे ही बॉबी ने प्रीति को देखा, दोनों ने एक-दूसरे को कसकर गले लगाया। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान बॉबी की पत्नी तान्या देओल भी वहीं मौजूद थीं, जो मुस्कुराते हुए इस प्यारे पल को देख रही थीं।

प्रीति जिंटा का देसी लुक बना पार्टी की शान

प्रीति जिंटा ने इस दिवाली पार्टी में सिंपल लेकिन रॉयल अंदाज से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने व्हाइट अनारकली सूट पहना था, जिस पर गोल्डन गोटा-पट्‍टी और फ्लोरल मोटिफ्स का काम किया गया था। उनका यह लुक बेहद क्लासी और एलीगेंट नजर आया। प्रीति ने अपने आउटफिट को सादे दुपट्टे और मिनिमल जूलरी छोटी बिंदी, झुमके और एक गोल्डन घड़ी के साथ स्टाइल किया। उनकी इस सिंपल एलिगेंस ने पार्टी में मौजूद बाकी ग्लैमरस लुक्स को भी पीछे छोड़ दिया।

तान्या देओल का ग्लिटरी साड़ी लुक

बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल ने भी इस मौके पर देसी अंदाज में जलवा बिखेरा। उन्होंने ब्रॉन्ज सेक्विन साड़ी पहनी थी, जिस पर सितारे चमक रहे थे। तान्या ने इस लुक को स्ट्रैपी ब्लाउज, ग्रीन ड्रॉप इयररिंग्स और Hermès मिनी बैग के साथ पेयर किया। उन्होंने बालों को कर्ल कर बन स्टाइल में बांधा, जिससे उनका लुक रॉयल और मॉडर्न दोनों लगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर फैंस का कहना था कि “तान्या स्टनिंग थीं, लेकिन प्रीति की मुस्कान ने दिल चुरा लिया।”

बॉबी देओल का ट्रेडिशनल लेकिन स्टाइलिश अवतार

बॉबी देओल ने पार्टी में वेलवेट वाइन-कॉपर शेड के कुर्ते में एंट्री ली, जिस पर गोल्डन बूटियां बनी थीं। उन्होंने इसे वाइन कलर की पैंट्सऔर ब्राउन फॉर्मल शूज के साथ पेयर किया। उनका ये लुक ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न टच लिए था, जो उनके पर्सनालिटी पर खूब फब रहा था।

सोशल मीडिया पर छाई ‘बॉबी-प्रीति’ की जोड़ी

जैसे ही पार्टी की तस्वीरें सामने आईं, फैंस ने दोनों की जोड़ी पर प्यार बरसा दिया। किसी ने लिखा सोल्जर जोड़ी फिर से एक फ्रेम में, दिल खुश हो गया!” तो किसी ने कहा बॉबी और प्रीति की बॉन्डिंग अब भी उतनी ही प्यारी है।” फैंस को इस मुलाकात ने 90 के दशक की वो रोमांटिक यादें ताजा कर दीं, जब इन दोनों ने साथ में कई हिट सीन दिए थे।

दिवाली पार्टी की जान बनी ‘सोल्जर’ जोड़ी

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए, वहीं बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी ने सारी लाइमलाइट लूट ली। 26 साल बाद भी उनकी कैमिस्ट्री और वॉर्मथ देखकर कहना गलत नहीं होगा

कुछ रिश्ते वक्त के साथ और खूबसूरत हो जाते हैं।