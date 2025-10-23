23 OCTTHURSDAY2025 7:06:31 PM
सिर्फ तिलक लगाना काफी नहीं  भैया दूज पर बहनों के घर करें भोजन, अकाल मृत्यु से होगी  रक्षा

  • Updated: 23 Oct, 2025 10:33 AM
नारी डेस्क: हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई, बहन को उपहार देकर उसके स्नेह का आदर करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन के घर जाकर भोजन करने का विधान है। ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। 

कहा जाता है कि इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाकर भोजन किया था, तभी से यह परंपरा शुरू हुई। यमुना ने अपने भाई यमराज का तिलक कर उनका स्वागत किया और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और भोजन करेगा, उसे  दीर्घायु और यमलोक के भय से मुक्ति मिलेगी।

इसी कारण आज भी भाई दूज पर भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं और यह शुभ कर्म पारिवारिक प्रेम और एकता का सुंदर प्रतीक माना जाता है। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी विवाहित बहनों को वस्त्र एवं आभूषणों से सम्मानित करता है, उसे अपने शत्रुओं का भय भी नहीं होता है।   मान्यता के अनुसार अगर आप भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर पर भोजन ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ उपहार भेंट करते हैं आपको अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिल जाएगी।
 

