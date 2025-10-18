खुल गया बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमयी तहखाना, 54 साल से अंदर छुपा है बहुत कुछ

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को धनतेरस के पर्व पर 54 साल बाद बांके बिहारी का कोषागार खोला गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार कोषागार में केवल एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को ही प्रवेश की अनुमति थी। उच्च न्यायालय की एक समिति के सदस्यों की देखरेख में जारी आदेश के अनुसार, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और अग्निशमन एवं वन विभाग की टीमों की मौजूदगी सहित कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पिछले 54 साल से बंद इस कमरे में सोने-चांदी के आभूषण, प्राचीन शस्त्र और अन्य कीमती वस्तुओं के होने की संभावना है।



मथुरा के चक्र अधिकारी, संदीप सिंह ने कहा- "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर कोषागार के द्वार फिर से खुल गए हैं, कोषागार लंबे समय से बंद रहने के कारण सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिससे स्थिति अनिश्चित हो गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक बैकपैकनुमा अग्निशामक यंत्र के इस्तेमाल का भी जिक्र किया जो आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है।" मंदिर के कार्यवाहक घनश्याम गोस्वामी ने कहा- "धनतेरस पर 54 साल बाद बांके बिहारी का खजाना खोला गया है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति से जुड़े लोगों को खजाने में प्रवेश की अनुमति है। न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, चार नामित गोस्वामी..." बांके बिहारी मंदिर का खजाना आखिरी बार 1971 में तत्कालीन मंदिर समिति अध्यक्ष की देखरेख में खोला गया था।



धनतेरस सिद्धि विनायक, धन की देवी भगवान गणेश, महालक्ष्मी और धन व समृद्धि के देवता कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है। नई खरीदारी के लिए यह एक शुभ दिन माना जाता है। धन्वंतरि, जिनकी पूजा धनतेरस के अवसर पर भी की जाती है, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और माना जाता है कि उन्होंने मानव जाति को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी थी। दिवाली का पहला धनतेरस के साथ शुरू हुआ, जो उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अमावस्यांत चंद्र-सौर कैलेंडर के आश्वयुज माह के कृष्ण पक्ष (अंधकार पक्ष) के तेरहवें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है।