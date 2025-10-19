19 OCTSUNDAY2025 11:04:56 AM
Nari

54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का तहखाना, सोने- चांदी की जगह मिले सिर्फ सांप

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Oct, 2025 10:06 AM
नारी डेस्क:  मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर का कोषागार शनिवार को धनतेरस के अवसर पर 54 साल बाद सभी आवश्यक इंतजामों और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। यह कार्यक्रम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। हालांकि सभी की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब अंदर से कोई खजाना नहीं निकला। 

1971 में अंतिम बार खोला गया था खजाना

वर्ष 1971 में अंतिम बार खजाना खोला गया और उसमें रखे ठाकुर जी के चढ़ावे के जेवरात व अन्य वस्तुएं एक बक्से में रखी गई थीं। बाद में भूतेश्वर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में एक लाकर लेकर वह बक्सा वहां रख दिया गया था, तब से खजाने में सील लगी थी। जब धनतेरस पर 54 साल बाद बांके बिहारी का कोषागार खोला गया तो चारों ओर सीलन की गंध, दीवारों पर जमी धूल की मोटी परतें दिखाई दिए और वहां दो छोटे सर्प भी रेंगते मिले, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 

तीन घंटे तक चली प्रक्रिया

दरवाजा खोलने की पूरी कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली। कमरे के अंदर कीचड़ और पानी भरा हुआ था. फर्श पर चूहे, दीवारों पर फफूंद और एक अजीब सी नमी थी। यहां से केवल कुछ चांदी के बर्तन व पात्र मिले हैं  और 4 खाली बक्से। उम्मीद की जा रही थी कि अंदर कोई दिव्य वस्तु छिपी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और अग्निशमन और वन विभाग की टीमों की उपस्थिति सहित कई सुरक्षा उपाय किए गए। 3 घंटे के बाद दरवाजे को फिर से बंद कर दिया गया। 

गोस्वामी भी इस प्रक्रिया में हुए शामिल

मंदिर के कार्यवाहक घनश्याम गोस्वामी ने कहा- "धनतेरस पर 54 साल बाद बांके बिहारी का खजाना खोला गय। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को खजाने में प्रवेश की अनुमति थी। न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, चार मनोनीत गोस्वामी भी इस प्रक्रिया में शामिल थे। बांके बिहारी मंदिर का खजाना आखिरी बार 1971 में तत्कालीन मंदिर समिति अध्यक्ष की देखरेख में खोला गया था।

