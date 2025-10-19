19 OCTSUNDAY2025 8:55:04 PM
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से मचा हड़कंप! 2026 को लेकर कही ये डरावनी बात!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Oct, 2025 04:15 PM
नारी डेस्क : साल 2025 अब खत्म होने के करीब है। पूरी दुनिया इस साल हुई भीषण घटनाओं। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से उबरने की उम्मीद कर रही है। लेकिन नए साल 2026 को लेकर जो भविष्यवाणी सामने आई है, उसने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। यह भविष्यवाणी की है ‘बाल्कन की नास्त्रेदमस’ कही जाने वाली दिवंगत भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने, जिन्होंने आने वाले साल में एक भारी आर्थिक संकट की चेतावनी दी है।

2026 में ‘कैश क्रश’ का खतरा

बाबा वेंगा ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक स्तर पर भयावह आर्थिक तबाही की भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस संकट को ‘कैश क्रश’ (Cash Crush) नाम दिया है।

उनकी मानें तो यह संकट इतना गंभीर होगा कि दुनिया की पूरी मुद्रा व्यवस्था चाहे डिजिटल हो या फिजिकल ध्वस्त हो सकती है।

क्या होगा ‘कैश क्रश’ में?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में निम्नलिखित घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।

मुद्रा प्रणाली का पतन: नकद और डिजिटल दोनों प्रकार की करेंसी पर संकट छा जाएगा।

बैंकिंग सेक्टर में हाहाकार: बैंकों में नकदी की कमी और आर्थिक अव्यवस्था फैलेगी।

करेंसी वैल्यू में गिरावट: वैश्विक स्तर पर मुद्राओं का मूल्य तेजी से घट सकता है।

बाजार में लिक्विडिटी की कमी: निवेश और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे, जिससे महंगाई और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

तकनीकी उद्योग पर असर: वित्तीय अस्थिरता के कारण टेक सेक्टर में भी छंटनी और संकट गहराएगा।

इस आर्थिक झटके से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिल सकती है, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में एक भयंकर तूफान में उनकी आंखों में रेत भर गई, जिससे उनकी दृष्टि चली गई, लेकिन कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त हुई। बाबा वेंगा को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां जैसे सोवियत संघ का विघटन, 9/11 हमला, और सुनामी आपदा कथित तौर पर सच साबित हुईं।

क्या वाकई सच होगी ये भविष्यवाणी?

हालांकि, विशेषज्ञ इन भविष्यवाणियों को लेकर सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। कई बार इन भविष्यवाणियों की भिन्न व्याख्याएं भी सामने आती हैं।
फिर भी, ‘कैश क्रश’ जैसी भविष्यवाणी ने दुनिया भर में आर्थिक चिंताओं को हवा जरूर दी है।

