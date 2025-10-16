16 OCTTHURSDAY2025 5:08:25 PM
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी : 2026  में आएगी सबसे बड़ी आर्थिक तंगी, देश पर पड़ेगा गहरा असर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Oct, 2025 10:28 AM
नारी डेस्क: साल 2025 दुनिया के लिए भयावह घटनाओं से भरा रहा  युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, और कई दुर्घटनाएं जिनमें असंख्य लोगों की जान गई। अब जब साल 2025 समाप्त होने को है, तब हर किसी की नज़र 2026 पर टिकी हुई है। लेकिन इस आने वाले साल को लेकर ‘बाल्कन की नास्त्रेदमस’ कही जाने वाली बाबा वेंगा (Baba Vanga) की जो भविष्यवाणियां सामने आई हैं, वे दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। उन्होंने 2026 में आर्थिक संकट (Global Financial Crisis) आने की चेतावनी दी है, जिसे उन्होंने “कैश क्रश (Cash Crash)” कहा था।

 2025 के बाद अब 2026 को लेकर बढ़ी चिंता

साल 2025 ने दुनिया को कई डरावने सबक दिए वैश्विक युद्धों की आग, जलवायु परिवर्तन के कारण तबाही, और कई देशों में आर्थिक अस्थिरता। अब जब नया साल करीब है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 राहत लेकर आएगा, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है। उनकी मानें तो 2026 में दुनिया एक भयंकर आर्थिक संकट की चपेट में आने वाली है, जो पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिला कर रख देगा।

 बाबा वेंगा ने की 'कैश क्रश' की चेतावनी

‘लैडबाइबल’ की रिपोर्ट के अनुसार, बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए एक चरम वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस साल डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की करेंसी (Currency System) ध्वस्त हो जाएंगी। इससे बैंकिंग सिस्टम में “कैश क्रश” जैसी स्थिति बन जाएगी, जहां न तो नकद लेन-देन संभव होगा, न ही डिजिटल भुगतान सुरक्षित रहेंगे।
इसके चलते 

बैंकिंग सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा, करेंसी की वैल्यू घटेगी, मार्केट में तरलता (Liquidity) की कमी होगी, और दुनिया मंदी (Recession) जैसी स्थिति की ओर बढ़ेगी। इस आर्थिक हलचल से महंगाई बढ़ने, ब्याज दरों के ऊंचे होने, और तकनीकी उद्योग (Tech Industry) में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है।

 दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, यह संकट केवल एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे ग्लोब पर देखने को मिलेगा। दुनिया के कई बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान गंभीर चुनौतियों का सामना करेंगे। कई देशों की मुद्रा का मूल्य गिर सकता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली भी प्रभावित होगी। यदि यह सच साबित होता है, तो यह संकट 1929 की महामंदी जैसी ऐतिहासिक स्थिति भी पैदा कर सकता है।

आने वाले 3 दिनों में मचने वाली तबाही! बर्बाद हो जाएंगे 4 देश, बाबा वेंगा की चेतावनी

  कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा (Vangeliya Pandeva Dimitrova) था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में एक भयानक तूफान में उनकी आंखों में रेत भर जाने से उनकी दृष्टि चली गई, लेकिन उसी के बाद उन्होंने भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति हासिल की। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर पहेलियों के रूप में होती थीं, जिन्हें बाद में घटित घटनाओं से जोड़ा जाता रहा।

 पहले भी सच हुई हैं उनकी भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा ने अपने जीवन में कई ऐसी बातें कही थीं जो बाद में सच साबित हुईं  सोवियत संघ के विघटन की भविष्यवाणी, 9/11 हमलों का संकेत, और सुनामी और परमाणु हादसों जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान। इन सबके कारण उन्हें “बाल्कन की नास्त्रेदमस” कहा जाने लगा।

  क्या 2026 की भविष्यवाणी सच होगी?

अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही अस्थिर स्थिति में है  कई देशों में कर्ज का बोझ, युद्ध और महंगाई ने संतुलन बिगाड़ रखा है। अगर आने वाले साल में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, तो बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी फिर से चर्चा का विषय बन जाएगी। हर साल की तरह 2026 भी उम्मीदों और आशंकाओं का संगम लेकर आएगा। जहां एक ओर लोग नए साल में खुशियों की कामना कर रहे हैं, वहीं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने दुनिया को आर्थिक तंगी के डर से भर दिया है। अब देखना यह है कि यह भविष्यवाणी केवल एक चेतावनी बनकर रह जाती है या वाकई 2026 में दुनिया आर्थिक संकट के दौर से गुजरती है।

  

