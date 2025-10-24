24 OCTFRIDAY2025 5:15:51 PM
जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम के CM का बयान, कहा — ‘मुझे पूरा विश्वास है कि...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Oct, 2025 03:24 PM
जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम के CM का बयान, कहा — ‘मुझे पूरा विश्वास है कि...

नारी डेस्क : फेमस बॉलीवुड और असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में जल्द ही आरोपपत्र दाखिल करेगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) निष्पक्ष और सटीक जांच करेगी।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा— 

“हम आरोपपत्र दाखिल करेंगे और अदालत न्याय करेगी। भाजपा का रुख साफ है। हमें अदालत और SIT पर भरोसा है। SIT ने वह सब कुछ किया जो जनता चाहती थी। टीम सिंगापुर गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया और दूसरा पोस्टमार्टम भी करवाया। हमने हर सुझाव पर काम किया है।” उन्होंने आगे कहा कि अब वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पहले सुझाव दिए थे। अगर किसी के पास कुछ सबूत हैं, तो वे न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया आयोग को दें। SIT को एक मजबूत चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, उन्होंने जोड़ा।

इससे पहले सीएम (CM) हिमंत ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग जुबीन गर्ग की मौत का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देगी।

क्या है मामला?

बता दें कि जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर तैरते समय डूबने से निधन हो गया था। उनकी अचानक मौत ने पूरे असम और देशभर के उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया था। बाद में उनकी मौत पर कई सवाल उठे, जिसके बाद राज्य सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए।

इस जांच के तहत SIT/CID टीम ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग (निलंबित एपीएस अधिकारी), बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, सह-गायिका अमृतप्रभा महंत, और दो निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य शामिल हैं। गुवाहाटी की एक अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
 

