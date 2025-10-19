अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की 6 ड्रेसेज, लड़कियों को आएगी बहुत पसंद

नारी डेस्क: अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की फैन फोलोइंग किसी बी-टाउन दीवा से कम नहीं है। सिंपल साड़ी पहनकर भी वह अपने फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं। वैसे साड़ी के अलावा भी वह गाउन स्टाइल ड्रेसेज ट्राई करती हैं। इवेंट के दौरान उन्हें जब भी स्पॉट किया गया है, फैंस का अच्छा रिसपॉन्स ही मिला है। चलिए आपको उनकी कुछ बेस्ट ड्रेसेज दिखाते हैं जो आप फंक्शन्स में आराम से कॉपी कर सकती हैं क्योंकि रूपाली की ड्रेसेज ना तो ज्यादा बोल्ड होती हैं और ना ही अनकंफर्टेबल



1. रूपाली वैसे तो ज्यादातर साड़ी में नजर आती हैं लेकिन एक इवेंट के लिए रूपाली ने फैदर और केप स्टाइल गाउन पहना था। स्टार परिवार अवॉर्ड में रूपाली का ये बदला और लविंग लुक देखकर सब हैरान रह गए थे। उनकी ड्रेस हेयरस्टाइल सब फैंस को पसंद आया था।





2. फिल्म फेयर अवॉर्ड्स के दौरान भी रूपाली खूबसूरत गाउन में दिखी थी। रूपाली ने मेहरून कलर का केप स्लीव गाउन पहना था। रूपाली का ये लुक बी प्यारा लगा था।





3. रूपाली गांगुली वंडर वुमन अवॉर्ड इवेंट में भी ब्लू कलर की खूबसूरत ड्रेस में नजर आई थी। रूपाली ने साड़ी और लंहगे की लुक देने वाली ड्रेस पहनी थी जिस पर सिल्वर डिजाइनर बेल्ट अटैच थी। इस पूरी ड्रेस के साथ उन्होंने मैचिंग लॉन्ग जैकेट पहनी थी। इस तरह की ड्रेस भी लड़कियों को बहुत पसंद आती है।





4. IWM डिजिटल अवॉर्ड्स इवेंट में रूपाली ने पेस्टल कलर की रफ्फल ड्रेस पहनी थी जो साड़ी लुक में थी। इसका ब्लाउज भी काफी ड्रामेटिक था। हाफ केप और हाफ सिंपल लुक में। गले में चौकर सेट पहनकर उन्होंने अपनी लुक कंप्लीट की थी। इस तरह की ड्रेस महिलाएं वेडिंग फंक्शन्स में ट्राई कर सकती है।





5. एक अवॉर्ड इवेंट में अनुपमा, लाइट शेड सी-ग्रीन ड्रेस पहनी थी। जिसके साथ सिल्वर जैकेट स्टाइल डिजाइन था।





6.इससे पहले रुपाली ने अपनी को-स्टार के साथ साड़ी पहने एक वीडियो शेयर की थी। इस साड़ी के साथ उन्होंने एकदम संस्कारी हेयरस्टाइल किया था और गले में चौकर सेट पहना था। आरेंज-पिंक सिल्क साड़ी के साथ उन्होंने कंट्रास्ट फिरोजी कलर का ब्लाउज पहना था। करवाचौथ पर आप कुछ ऐसी ड्रेस ट्राई कर सकती हैं।