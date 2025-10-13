70 साल के दिग्गज एक्टर ने 35 साल छोटी हीरोइन पर किया भद्दा कमेंट, लोग बोले- अपनी पोती से कहा ये सब

नारी डेस्क: अभिनेता अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया पर अपनी टिप्पणी से एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने उनके "दूधिया बदन" की तारीफ़ की और उनके इस दावे का मज़ाक उड़ाया कि बच्चे उनके हिट गाने "आज की रात" पर सो जाते हैं। हालांकि, यह टिप्पणी सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें "अश्लील" करार दिया। लोगों का कहना है कि उम्र के हिसाब से एक्टर के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती।



हाल ही में, अन्नू शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू में शामिल हुए अन्नू कपूर ने "आज की रात" गाने की एक क्लिप देखने के बारे में बताया, जिसके बाद होस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें वह गाना पसंद आया और क्या वह तमन्ना के प्रशंसक हैं। इस पर उत्साहित अन्नू ने कहा, “माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है।” उन्होंने "आज की रात" गाने का जिक्र करते हुए कहा- "कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं, 70 साल का आदमी भी सो जाता है क्या? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है, मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के बच्चे सो जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो 11 साल का बुड्ढा है "।



एक्टर आगे कहते हैं- ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दुधिया चेहरे से हमारे बच्चों के मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है। इस देश के ऊपर बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ्य नींद सोएं बहुत अच्छी बात है और भी उनकी इच्छाएं कुछ हों तो भगवान उन्हें इतनी सामर्थ्य दें कि वो उन इच्छाओं को पूरा कर सकें. ये ही मेरा आशीवार्द है.'। तमन्ना पर अन्नू की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी टिप्पणी को भद्दा और अनुचित बताया। कई लोगों ने उन्हें अश्लील बताया और उनसे सम्मान दिखाने की अपील की।



एक ने लिखा, "कृपया सम्मान से पेश आएं। क्या आपकी कोई बेटी या नाती-पोते नहीं हैं?" एक अन्य ने लिखा- "क्या बात है! यह आदमी तो ठरकी वाइब्स देता है।" किसी ने लिखा- "अपनी बेटी को भी ऐसे ही बोलोगे।" एक अन्य यूजर ने लिखा- , "कंट्रोल करो अन्नू साहब कंट्रोल करो।"इस साल की शुरुआत में, तमन्ना ने सुपरनैचुरल थ्रिलर ओडेला 2 में अपनी कास्टिंग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था, जब उन्हें 'मिल्की ब्यूटी' कहा गया था। उन्होंने कहा, "आप मिल्की ब्यूटी कह रहे हैं, लेकिन आपने एक मिल्की ब्यूटी को देखकर यह क्यों सोचा कि वह शिव शक्ति नहीं हो सकती? आपके सवाल का जवाब इसमें ही है।