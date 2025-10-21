असरानी के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर: अक्षय बोले– एक हफ्ते पहले ही साथ किया था...

21 OCTTUESDAY2025 6:23:36 PM
  • Updated: 21 Oct, 2025 09:32 AM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ‘शोले’ फिल्म में जेलर का यादगार किरदार निभाने वाले असरानी ने दिवाली के दिन अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। असरानी के निधन की खबर जितनी चौंकाने वाली थी, उतना ही हैरान करने वाला था उनका अचानक अंतिम संस्कार। उनके मैनेजर बाबूभाई थीबा ने बताया कि असरानी को कुछ दिन पहले कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। असरानी की अंतिम इच्छा थी कि उनके निधन की जानकारी किसी को न दी जाए और सबकुछ शांति से हो। उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को यह साफ़ कहा था कि उनका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दिया जाए और ज्यादा चर्चा न हो।

अक्षय कुमार ने जताया दुख, हाल ही में की थी शूटिंग

असरानी के निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया (एक्स, पहले ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने असरानी के साथ अपनी एक तस्वीर डालते हुए लिखा: "असरानी जी के निधन पर निशब्द हूं। एक हफ्ते पहले ही 'हैवान' की शूटिंग के दौरान हम मिले थे और गले भी लगे थे। बहुत प्यारे इंसान थे… उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। 'हेरा फेरी', 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम', 'भूत बंगला' और 'हैवान' जैसी फिल्मों में उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। असरानी सर, हमें हंसाने के लाखों कारण देने के लिए धन्यवाद। ॐ शांति।”

अनुपम खेर का भावुक वीडियो

एक्टर अनुपम खेर ने भी असरानी को याद करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि "प्रिय असरानी जी! आपने अपने व्यक्तित्व से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। हम आपको हमेशा याद रखेंगे। आपकी फिल्में और लोगों को हंसाने की कला आपको हमेशा जिंदा रखेंगी। ॐ शांति।" वीडियो में अनुपम खेर ने असरानी के योगदान को याद किया और बताया कि वह किस तरह से लोगों को हंसाते रहे।

दिवाली पर बॉलीवुड को लगा बड़ा झटका

असरानी जी का यूं अचानक चला जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा नुकसान है, खासकर दिवाली जैसे त्योहार पर जब लोग खुश होते हैं, तब यह दुखद खबर सभी को चौंका गई। उनकी हास्य अदायगी और शानदार अभिनय को दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। 'शोले' से लेकर नई पीढ़ी की फिल्मों तक, असरानी ने हर दौर में लोगों को हंसाया और अपने अभिनय से खास जगह बनाई।

  

 

