अहोई अष्टमी पर बस कुछ ही मिनट का है शुभ मुहूर्त, आज इतने बजे निकलेंगे चांद व तारे

नारी डेस्क: अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत खासतौर पर माताओं द्वारा अपने संतानों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। इसे “संतान सुरक्षा व्रत” भी कहा जाता है। अगर आज आपने भी व्रत रखा है तों बता दें किस समय निकलेंगे तारे और इन्हें अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है।



इस समय निकलेगा तारा

इस साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी 13 अक्टूबर को दोपहर 12.24 बजे से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11.09 बजे तक रहने वाली है. ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 08 मिनट तक रहने वाला है. यानी पूजा के लिए आपको करीब करीब 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलने वाला है। पंचांग के अनुसार, इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 7 बजकर 32 मिनट है।



अहोई अष्टमी का महत्व

इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अहोई माता की पूजा करती हैं। यह व्रत उन महिलाओं द्वारा भी रखा जाता है जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। यह व्रत खासतौर से पुत्रों की सुरक्षा और भलाई के लिए रखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसे सभी बच्चों की लंबी आयु और भलाई के लिए रखा जाता है, चाहे वे पुत्र हों या पुत्री।



अहोई अष्टमी की पूजा विधि

व्रतधारी महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और संकल्प लेती हैं कि वे संतान की सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत रखेंगी। अहोई माता की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ जगह पर स्थापित किया जाता है। दीवार पर अहोई माता और स्याहु (साही) की तस्वीर बनाई जाती है या फिर छपे हुए चित्र का उपयोग किया जाता है। पूजा के लिए रोली, चावल, दूध, जल, फूल, मिठाई, फल, धूप, दीपक आदि की व्यवस्था की जाती है। विशेष रूप से अहोई माता की पूजा में चांदी की अहोई का उपयोग किया जाता है। अगर चांदी की अहोई न हो तो मिट्टी से भी अहोई माता की प्रतिमा बनाई जा सकती है।



अहोई अष्टमी व्रत कथा

अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी एक प्रमुख कथा के अनुसार, एक बार एक स्त्री अपने बच्चों के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई थी। खुदाई करते समय गलती से उसकी कुदाल से एक साही के बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और उस पर पाप का बोझ महसूस करने लगी। बाद में उसने अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए सच्चे मन से अहोई माता की आराधना की। माता अहोई ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया और उसकी संतान की रक्षा का वचन दिया। तब से अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए रखा जाता है।