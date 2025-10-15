15 OCTWEDNESDAY2025 2:15:26 PM
दिल्ली-NCR को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा,  इस बार खुलकर जला सकेंगे पटाखे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Oct, 2025 11:53 AM
दिल्ली-NCR को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा,  इस बार खुलकर जला सकेंगे पटाखे

नारी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी। केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन क्रैकर्स पर प्रतिबंध में ढील दी। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने और उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।


पीठ ने कहा- "एक अस्थायी उपाय के रूप में, हम 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति देते हैं।" मुख्य न्यायाधीश ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा- "पटाखों की तस्करी दिल्ली-एनसीआर में की जाती है और वे ग्रीन क्रैकर्स से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।"हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण से समझौता किए बिना संयमित रूप से अनुमति देनी होगी।" आदेश में कहा गया कि गश्ती दल पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे और उनके क्यूआर कोड वेबसाइटों पर अपलोड करने होंगे। 
 

आदेश में आगे कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा यहां नहीं बेचा जा सकता है और अगर ऐसा पाया गया, तो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। 10 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर समय पर किसी भी प्रतिबंध के बिना दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
 

