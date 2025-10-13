15 OCTWEDNESDAY2025 2:15:18 PM
  Updated: 13 Oct, 2025 12:01 PM
  • Updated: 13 Oct, 2025 12:01 PM
भारत में अफगानिस्तान मंत्री ने चलाए अपने Rules, महिला पत्रकारों की एंट्री की बैन, हुआ बवाल

नारी डेस्क : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रविवार को नई दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें इस बार महिला पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। इससे पहले, अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मुत्ताकी एक हफ़्ते की भारत यात्रा पर हैं, महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना जानबूझकर नहीं, बल्कि एक "तकनीकी समस्या" का नतीजा थी।

पत्रकारों ने की थी निंदा

10 अक्टूबर के कार्यक्रम की तस्वीरों में तालिबान नेता द्वारा केवल पुरुषों को संबोधित करते हुए एक प्रेस ब्रीफ़िंग दिखाई गई थी, जिसकी पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और महिला अधिकारों के पैरोकारों ने निंदा की थी।  एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स (आईडब्ल्यूपीसी) ने महिला पत्रकारों को बाहर रखे जाने को "अत्यधिक भेदभावपूर्ण" करार दिया था, तथा राजनयिक विशेषाधिकार या वियना कन्वेंशन के तहत किसी भी औचित्य को खारिज कर दिया था। बढ़ती आलोचनाओं के बीच, अफगानन विदेश मंत्री की टीम ने रविवार की प्रेस वार्ता के लिए नए निमंत्रण जारी किए और इसे सभी मीडियाकर्मियों के लिए एक "समावेशी" कार्यक्रम बताया।


अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दी सफाई

मुत्ताकी ने  रविवार को पत्रकारों से कहा- "प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में, यह अल्प सूचना पर आयोजित की गई थी और पत्रकारों की एक छोटी सूची तय की गई थी, और जो भागीदारी सूची प्रस्तुत की गई थी, वह बहुत विशिष्ट थी। यह ज़्यादातर एक तकनीकी मुद्दा था... हमारे सहयोगियों ने पत्रकारों की एक विशिष्ट सूची को निमंत्रण भेजने का फैसला किया था और इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था।" उन्होंने आगे दोहराया, -"हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने कुछ पत्रकारों को आमंत्रित कियाऔर कहा कि "किसी के भी अधिकार - चाहे वह पुरुष हों या महिला - कभी भी वंचित नहीं किए जाने चाहिए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस नेता

तालिबान के एक वरिष्ठ नेता, मुत्ताकी, 2021 में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। उनकी यह यात्रा तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और जन भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाली अपनी नीतियों पर चल रही आलोचनाओं के बावजूद क्षेत्रीय देशों के साथ फिर से जुड़ने के प्रयासों के बीच हो रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस कार्यक्रम से महिला पत्रकारों को बाहर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 


कांग्रेस नेताओं ने भी किया विरोध 


कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा- "अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना सिर्फ़ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया?" तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इस बहिष्कार को "शर्मनाक" बताते हुए कहा कि सरकार ने "तालिबान मंत्री को महिला पत्रकारों को बाहर करने की अनुमति देकर हर एक भारतीय महिला का अपमान किया है।"
 

