ठंडी हवा में छिपा खतरा, जानें AC में ज्यादा समय रहने से क्यों बढ़ता है शुगर लेवल

  • Updated: 13 Oct, 2025 06:14 PM
नारी डेस्क : गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एयर कंडीशनर (AC) का खूब इस्तेमाल करते हैं। चाहे ऑफिस हो या घर, कई लोग घंटों तक ठंडी हवा के नीचे बैठे रहते हैं। हालांकि AC की हवा कुछ देर के लिए राहत देती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक AC में रहना डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

कैसे बढ़ता है शुगर का स्तर?

डॉक्टरों के अनुसार, जब आप लंबे समय तक AC में बैठे रहते हैं, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) धीमा पड़ जाता है।
इसका मतलब है कि शरीर शुगर (ग्लूकोज) को एनर्जी में बदलने का काम धीमे करता है। नतीजा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है।

फिजिकल एक्टिविटी में कमी

AC वाले माहौल में शरीर ठंडा रहता है, जिससे व्यक्ति कम हिलता-डुलता या चलता-फिरता है। ऐसे में इंसुलिन की संवेदनशीलता (Insulin Sensitivity) घट जाती है, यानी शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता और शुगर खून में जमा हो जाती है।

यें भी पढ़ें : दिवाली पर डायबिटीज के मरीज मिठाइयों की जगह खाएं ये खास चीजें, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

कैलोरी बर्न होना भी घट जाता है

गर्मी में शरीर पसीना बहाकर कैलोरी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।
पसीना बहाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है शुगर कंट्रोल करने की, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है।
लेकिन AC में लगातार रहने से यह प्रक्रिया रुक जाती है।
थर्मल स्ट्रेस कम होने के कारण कैलोरी बर्न घट जाती है और शुगर लेवल बढ़ सकता है।

एक्सपर्ट की सलाह

डायबिटीज के मरीजों को AC का उपयोग सीमित समय के लिए ही करना चाहिए।

अगर आप ऑफिस या घर में लंबे समय तक AC में रहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।

हर 1-2 घंटे में 5-10 मिनट के लिए बाहर निकलें।

यें भी पढ़ें : जिसे खून बढ़ाने की दवा समझ बैठे थे, वही बन रहा है बीमारी की जड़!

हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर डिहाइड्रेट न हो।

रूम का तापमान बहुत ठंडा न रखें, सिर्फ हल्की ठंडक ही पर्याप्त है।

AC ठंडक जरूर देता है, लेकिन ज्यादा समय तक ठंडी हवा में रहना शरीर के नेचुरल सिस्टम को सुस्त कर देता है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो थोड़ी सावधानी और एक्टिविटी बनाए रखकर अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठंडी हवा में राहत लें, लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं। 
 

