करवा चौथ के दिन नाचते- नाचते महिला को आया हार्ट अटैक, चांद निकलने से पहले हुई मौत

नारी डेस्क: पंजाब के बरनाला जिले में करवा चौथ की रात नाचते- नाचते 55 वर्षीय महिला की अचानक मौत हो गई। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही महिला चांद दिखने से ठीक पहले डांस फ्लोर पर गिर पड़ीं। मौत से पहले महिला "आनंद लो, हमें नहीं पता कि कल सुबह क्या होगा" गाने पर मस्ती से नाच रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था यह उनकी जिंदगी का अखिरी पल होगा।



रिश्तेदारों के अनुसार, आशा रानी और आस-पड़ोस की अन्य महिलाएं डीजे सिस्टम पर बज रहे पंजाबी गानों पर नाचकर करवा चौथ का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई थीं। कार्यक्रम के दृश्यों में पीली साड़ी पहने आशा रानी ज़मीन पर गिरने से कुछ क्षण पहले नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। तभी नाचते-नाचते उन्हें अचानक दौरा पड़ गया और वह डांस फ्लोर में गिर गई।



इस घटना के बाद महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इस घटना से परिवार सदमे में है। बताया जा रहा है कि मृतका आशा रानी एक समाजसेवी थीं, जो हर किसी की मदद के लिए खड़ी रहती थीं। इस घटना ने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है।

