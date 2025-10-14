15 OCTWEDNESDAY2025 2:14:57 PM
राजस्थान के जैसलमेर में 57 सवारियों से भरी बस में लगी भयंकर आग, बच्चों समेत 20 लोगों की मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 15 Oct, 2025 09:10 AM
नारी डेस्क: राजस्थान के जैसलमेर जिले थईयात गांव के पास जोधपुर जा रही बस में मंगलवार अपराह्न अचानक आग लग जाने से 20 यात्री जिंदा जल गए, वहीं कई बुरी तरह घायल हो गए ।   आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई लोग झुलस गये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के समय बस में 57 यात्री सवार थे

सेना के बैटल एक्स डिवीजन के जवान अधिकारी, पुलिस ,प्रशासन, अधिकारी आदि मौके पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी अपराह्न करीब तीन बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा और चालक ने बस को सड़क किनारे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। 
 

 शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे करीब 10 से 12 यात्री झुलस गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे।। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। झुलसे यात्रियों को जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल लाया गया है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 
 

