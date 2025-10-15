प्रेमानंद जी महाराज की किडनी की बीमारी के ये 9 लक्षण, मरीज की निकाल देते हैं जान!

नारी डेस्क: प्रेमानंद जी महाराज के हालिया वीडियो ने उनके भक्तों को चिंतित कर दिया है। वीडियो में उनके चेहरे पर सूजन और थकावट साफ दिखाई दे रही है, जिसे देखकर लोग उनकी सेहत को लेकर सवाल करने लगे हैं। आइए जानते हैं कि महाराज जी को कौन सी बीमारी है, उसके लक्षण क्या हैं और चेहरा क्यों सूज जाता है।
प्रेमानंद जी महाराज को कौन सी बीमारी है?
प्रेमानंद जी महाराज Polycystic Kidney Disease (PKD) से पीड़ित हैं। यह एक जेनेटिक बीमारी है, यानी यह परिवार की अगली पीढ़ियों में भी जा सकती है। इस बीमारी में किडनी के अंदर छोटे-छोटे सिस्ट (गांठें) बनने लगते हैं जिनके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। समय के साथ ये सिस्ट बढ़ते जाते हैं और किडनी का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता कम होती चली जाती है। अगर इलाज ना हो तो यह स्थिति किडनी फेलियर तक पहुंच सकती है।
यह बीमारी क्यों होती है?
Polycystic Kidney Disease का मुख्य कारण जीन म्यूटेशन है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के डीएनए में हुए बदलाव के कारण यह समस्या पैदा होती है। यह बीमारी दो प्रकार की होती है Autosomal Dominant PKD (जो वयस्क अवस्था में दिखाई देती है) Autosomal Recessive PKD (जो बच्चों में होती है) अगर माता-पिता में से किसी एक को भी यह बीमारी है, तो बच्चों में इसके होने का खतरा 25% से 50% तक रहता है।
Polycystic Kidney Disease के लक्षण
मायोक्लीनिक की रिपोर्ट के अनुसार, PKD के मरीजों में कई गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे
ब्लड प्रेशर का बढ़ना
पेट या कमर में लगातार दर्द रहना
पेशाब में खून आना (Hematuria)
पेट में भारीपन या सूजन महसूस होना
किडनी स्टोन
किडनी फेलियर के संकेत
सिरदर्द और थकान
यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI)
ये लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं और कई बार मरीज को तब तक पता नहीं चलता जब तक किडनी का बड़ा हिस्सा प्रभावित न हो जाए।
चेहरे पर सूजन क्यों आती है?
प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे पर सूजन PKD का ही एक प्रमुख लक्षण है। जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती, तो शरीर से वेस्ट मटेरियल और अतिरिक्त पानी बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से शरीर में फ्लूइड रिटेंशन (पानी भरना) शुरू हो जाता है।
यह सूजन आमतौर पर चेहरे, आंखों, पैरों और टखनों पर दिखती है। यही कारण है कि उनके चेहरे पर सूजन नज़र आ रही है।
इस बीमारी से क्या खतरा है?
PKD धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर इलाज या नियंत्रण नहीं किया गया तो यह किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और ब्रेन एन्यूरिज़्म जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। यही कारण है कि समय पर जांच और उपचार बेहद जरूरी है।
Polycystic Kidney Disease से बचाव के उपाय
इस बीमारी से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है, क्योंकि यह जेनेटिक होती है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर इसके असर को कम किया जा सकता है नमक का सेवन कम करें। बीपी को नियंत्रित रखें। ताजे फल और सब्जियां खाएं। नियमित व्यायाम करें। वजन नियंत्रण में रखें। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। दवाइयां डॉक्टर की सलाह से ही लें।
PKD का इलाज
इस बीमारी का इलाज इसके लक्षणों को कंट्रोल करने पर केंद्रित होता है। डॉक्टर मरीज को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा, सिस्ट की ग्रोथ रोकने की थेरेपी और डाइट मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। गंभीर मामलों में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह या दवा का विकल्प नहीं है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखें, तो तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी विशेषज्ञ) से संपर्क करें।