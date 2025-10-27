27 OCTMONDAY2025 9:36:23 PM
Nari

Thyroid Imbalance होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये 7 Warning Signs, समय रहते करें बचाव

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Oct, 2025 03:26 PM
नारी डेस्क: थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की छोटी-सी ग्रंथि होती है जो गले के नीचे स्थित रहती है। यह शरीर के एंडोक्रिन सिस्टम का अहम हिस्सा है और T3 व T4 हार्मोन बनाती है, जो मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। अगर यह ग्रंथि ठीक से काम न करे तो Thyroid Imbalance हो जाता है  यानी हार्मोन या तो जरूरत से ज्यादा बनने लगते हैं (Hyperthyroidism) या बहुत कम (Hypothyroidism)। इस असंतुलन का असर पूरे शरीर पर दिखने लगता है, इसलिए इसके शुरुआती संकेत पहचानना जरूरी है।

दवाई ही नहीं ये परहेज भी जरूरी, Thyroid कंट्रोल करेंगे ये देसी आयुर्वेदिक नुस्खे

थायराइड इंबैलेंस के 7 Warning Signs
 
लगातार थकान महसूस होना

अगर दिनभर आराम करने के बावजूद शरीर थका-थका लगे, तो यह हाइपोथायराइडिज्म का संकेत हो सकता है। थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर की ऊर्जा घट जाती है, जिससे हर समय कमजोरी महसूस होती है। तापमान के प्रति संवेदनशीलता थायराइड शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है।

हाइपोथायराइडिज्म: बार-बार ठंड लगना, हाथ-पैर ठंडे रहना।

हाइपरथायराइडिज्म: हल्की गर्मी में भी पसीना आना और बेचैनी महसूस होना।

त्वचा का रंग और टेक्सचर बदलना

थायराइड असंतुलन में त्वचा की कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। कभी त्वचा जरूरत से ज्यादा ड्राई और रूखी हो जाती है। तो कभी अत्यधिक पसीना आने लगता है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि हार्मोन का स्तर बिगड़ रहा है।

 बाल झड़ना या ग्रोथ रुक जाना

थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से बाल पतले होने लगते हैं। कुछ लोगों में हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ रुकना, या भौंहों के बाल झड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

आंखों में सूजन या उभरेपन जैसा एहसास

हाइपरथायराइडिज्म के मामलों में आंखें उभरी हुई या सूजी हुई दिख सकती हैं। यह थायराइड-संबंधी ग्रेव्स डिजीज का लक्षण भी हो सकता है।

PunjabKesari

 नींद न आना या रात में पसीना आना

थायराइड असंतुलन से नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है। रात में बार-बार जागना, सोते समय पसीना आना या बहुत देर तक नींद न आना ये सभी संकेत हो सकते हैं कि थायराइड असंतुलित है।

 वजन में अचानक बदलाव

बिना किसी कारण वजन बढ़ना या घट जाना थायराइड का एक प्रमुख संकेत है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन तेजी से बढ़ सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में वजन बिना कोशिश के घटने लगता है।

थायराइड इंबैलेंस को कैसे करें नियंत्रित

डॉक्टर की सलाह लें: हार्मोन टेस्ट कराएं और नियमित दवाइयां लें।

आयोडीन युक्त आहार: आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ (जैसे समुद्री नमक, दही, अंडे, मछली) शामिल करें।

प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी: पैक्ड और जंक फूड्स कम करें।

संतुलित आहार: फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी लें।

नियमित व्यायाम: रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें।

तनाव नियंत्रण: मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं।

PunjabKesari

थायराइड इंबैलेंस धीरे-धीरे असर दिखाता है। अगर आपको लगातार थकान, वजन में बदलाव या त्वचा-बाल से जुड़ी गड़बड़ी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं।
 

 

X

