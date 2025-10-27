27 OCTMONDAY2025 9:36:16 PM
Nari

बच्चों में जोड़ों के दर्द के 7 signs, आज नजरअंदाज किया तो उम्र भर  रहेंगे परेशान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Oct, 2025 03:27 PM
बच्चों में जोड़ों के दर्द के 7 signs, आज नजरअंदाज किया तो उम्र भर  रहेंगे परेशान

नारी डेस्क: बच्चों में जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें केवल उम्रदराज लोगों में नहीं, बल्कि छोटे बच्चों में भी हो सकती हैं। कई बार माता-पिता इसे सामान्य बढ़ने का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि ये दर्द बार-बार हों या रात में बढ़ जाएं, तो ये  जोड़ों की समस्या (joint problem) का संकेत हो सकता है। यहां बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बताए गए 7 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 

यह भी पढ़ें:


रात में बढ़ने वाला दर्द 

अगर बच्चे को दिन में ठीक रहता है लेकिन रात को दर्द बढ़ जाता है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसा दर्द सूजन या जोड़ों में सूक्ष्म संक्रमण का संकेत हो सकता है।


चलने या दौड़ने में कठिनाई 

यदि बच्चा अचानक लंगड़ाने लगे, धीरे चले या दौड़ने से बचे, तो ये संकेत हैं कि उसके जोड़ों में दर्द या जकड़न (stiffness) हो सकती है।


सूजन या लालिमा

किसी एक या अधिक जोड़ों में सूजन, लालपन या गर्माहट महसूस होना सूजन (inflammation) का संकेत है। यह आर्थराइटिस या संक्रमण से भी हो सकता है।


यह भी पढ़ें: Bigg Boss Fame तान्या मित्तल के खिलाफ माहौल खराब करने का आरोप


सुबह उठते ही जकड़न

यदि बच्चा सुबह उठते ही अपने हाथ-पैरों को मोड़ने या सीधा करने में परेशानी बताता है, तो यह जोड़ों में सूजन या आर्थराइटिस  का लक्षण हो सकता है।


किसी विशेष जोड़ में बार-बार दर्द 

अगर दर्द हर बार एक ही घुटने, टखने या कोहनी में हो रहा है, तो यह केवल थकान नहीं, बल्कि जोड़ों की कोई आंतरिक समस्या हो सकती है।


बुखार या थकान के साथ दर्द 

अगर जोड़ों का दर्द बुखार, कमजोरी या भूख न लगने के साथ हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत हो सकता है।


बच्चे का खेलने से बचना 

यदि बच्चा पहले की तरह खेलना, कूदना या चढ़ना-उतरना छोड़ दे, तो यह दर्द से बचने की कोशिश हो सकती है।


यह भी पढ़ें: पसली में चोट लगने के बाद श्रेयस अय्यर की हालत गंभीर
 

 कब डॉक्टर को दिखाए

अगर बच्चे का दर्द 2 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे,  जोड़ों में सूजन या बुखार आ जाए या फिर बच्चा लंगड़ाने लगे या चलने से बचे तो डॉक्टर को जरूर  दिखाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के जोड़ों के दर्द को “growing pain” मानकर टालना ठीक नहीं।  जल्दी जांच कराने पर समस्या का इलाज सरल और प्रभावी हो सकता है।  संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हल्की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के जोड़ों को मजबूत रखते हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it