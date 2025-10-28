भूकंप से हिली धरती, तेज झटकों से ढही इमारतें और डर से गिरे लोग

नारी डेस्क: तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अनादोलु एजेंसी ने देश के आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) के हवाले से बताया कि सोमवार रात तुर्किये के पश्चिमी बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी जिले में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप इतना तेज था कि कम से कम तीन इमारतें ढह गईं।



AFAD ने बताया कि भूकंप पश्चिमी बालिकेसिर प्रांत में स्थानीय समयानुसार रात 10:48 बजे (1948GMT) आया। 5.99 किलोमीटर (3.72 मील) की गहराई वाले इस भूकंप को इस्तांबुल सहित आसपास के प्रांतों में भी महसूस किया गया। "AFAD और अन्य संबंधित संस्थानों ने तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवदत यिलमाज़ ने तुर्की के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म NSosyal पर कहा- "क्षेत्र निरीक्षण किए जा रहे हैं और रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है," ।



भूकंप के बाद आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए, इस्तांबुल और आसपास के बर्सा, मनीसा और इजमिर प्रांतों में ये झटके महसूस हुए। इसमें कम से कम तीन खाली इमारतें और एक दो मंजिला दुकान ढह गई। ये इमारतें पहले भी आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। 22 लोग घबराहट के कारण गिरने से घायल हुए हैं।

