ऐसी भी क्या मजबूरी थी? इंदौर में 25 किन्नरों ने एक साथ पी लिया जहर, मचा हड़कंप

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के इंदौर में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 25 लोगों ने एक साथ फिनाइल पी लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी की हालत फिलहाल ठीक है। किन्नरों ने मीडियाकर्मियों पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।



सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. बसंत कुमार निंगवाल ने बुधवार को बताया कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा- "ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 25 लोगों को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बुधवार रात एक साथ फिनाइल पीने का दावा किया है, लेकिन इसकी तुरंत पुष्टि नहीं हो पाई है।" सामूहिक कृत्य के पीछे क्या कारण था, यह अभी स्पष्ट नहीं है।



इससे पहले एक किन्नर ने शिकायत की थी कि 24 मई को उसके डेरे के गुरु के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 12 जून को आरोपी पंकज जैन अपने साथी अक्षय के साथ उसके डेरे पर पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने पहले धमकाया, फिर पंकज ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर एनकाउंटर कराने और समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। बुधवार शाम नंदलालपुरा क्षेत्र में करीब 24 किन्नरों ने फिनायल या कोई अन्य जहरीला पदार्थ पी लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना ट्रांसजेंडर समुदाय के दो स्थानीय समूहों के बीच विवाद से संबंधित हो सकती है।

