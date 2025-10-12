22 की उम्र में साउथ की इस सुपरस्टार एक्ट्रेस ने कर ली खुदकुशी, दरवाजा तोड़ा तो सबकी चीख निकल गई

नारी डेस्क: साउथ इंडस्ट्री की ये वही सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मात्र 8 साल में 66 फिल्में कर सभी को चौंका दिया था। फटाफट जयलक्ष्मी का नाम आते ही दर्शकों को उनका तेज़ डायलॉग डिलीवरी, बिंदास अंदाज़ और बेबाक एक्टिंग याद आ जाती है। उन्होंने अपने दौर के हर टॉप हीरो रजनीकांत, कमल हासन, शिवाजी गणेशन तक के साथ काम किया। उनकी पहचान इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें “फटाफट जयलक्ष्मी” कहकर पुकारने लगे थे।

रजनीकांत की फेवरेट एक्ट्रेस

रजनीकांत के साथ जयलक्ष्मी की जोड़ी ने साउथ सिनेमा में कई हिट फिल्में दीं। दोनों ने करीब आधा दर्जन फिल्मों में साथ काम किया। खुद रजनीकांत कई इंटरव्यूज़ में जयलक्ष्मी की तारीफ कर चुके हैं। उनकी एक्टिंग में ऐसा नैचुरल फ्लो था कि वह श्रीदेवी जैसी दिग्गज हीरोइनों को भी टक्कर देती थीं।

असली नाम और शुरुआती सफर

फटाफट जयलक्ष्मी का असली नाम जयलक्ष्मी रेड्डी था। उन्होंने महज़ 14 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। पहले एक साल तक चाइल्ड आर्टिस्ट रहीं, फिर लीड रोल करने लगीं। उन्होंने तेलुगू और तमिल दोनों इंडस्ट्रीज़ में तेजी से पहचान बनाई। उनकी फिल्म ‘Aval Oru Thodar Kathai’ (1974) ने बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्तों तक धमाल मचाया और सिल्वर जुबली हिट रही।

करियर के शिखर पर लिया शादी का फैसला

जब जयलक्ष्मी अपने करियर के शिखर पर थीं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने साउथ के महान अभिनेता एम.जी.आर के भतीजे से शादी कर ली। फैंस हैरान थे कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने अचानक शादी करके अपना करियर क्यों छोड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

टूट गईं जयलक्ष्मी, लिया जानलेवा कदम

इस घटना ने जयलक्ष्मी को भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने करियर, शोहरत और नाम सब कुछ उस रिश्ते के लिए छोड़ा था, लेकिन उन्हें बदले में अकेलापन और अस्वीकार्यता मिली। 21 नवंबर 1980 को, महज 22 साल की उम्र में, उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

जब दरवाजा तोड़ा गया… और निकल गईं सबकी चीखें

उस दिन जयलक्ष्मी के परिवारवालों ने देखा कि वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आईं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो सामने जो दृश्य था उसने हर किसी की रूह कांप दी। जयलक्ष्मी फंदे से झूल रही थीं। सबकी चीखें निकल गईं, और फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया।

मौत के बाद भी आईं 4 फिल्में

उनकी मौत के बाद भी उनकी चार फिल्में रिलीज हुईं और हैरानी की बात यह कि सभी फिल्में हिट साबित हुईं। जैसे मानो उनकी कला और आवाज़ आज भी पर्दे पर ज़िंदा हों। फटाफट जयलक्ष्मी की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि उस दर्द की भी है जो ग्लैमर की चमक के पीछे छिपा होता है। 22 साल की उम्र में उन्होंने वो नाम और शोहरत हासिल की, जो कई लोग जिंदगीभर नहीं कर पाते लेकिन टूटी हुई भावनाओं ने सब कुछ खत्म कर दिया।

आज भी साउथ इंडस्ट्री में जब उनकी चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं “वो सिर्फ ‘फटाफट’ नहीं थीं… वो एक ज्वाला थीं, जो बहुत जल्दी बुझ गई।”