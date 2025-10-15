15 OCTWEDNESDAY2025 2:14:28 PM
Nari

हार्ट डिजीज की ये 2 दवाएं कर सकती हैं फैटी लिवर को रिवर्स! वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Oct, 2025 09:30 AM
हार्ट डिजीज की ये 2 दवाएं कर सकती हैं फैटी लिवर को रिवर्स! वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

  नारी डेस्क: फैटी लिवर डिजीज (Fatty Liver Disease) के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्पेन की बार्सिलोना यूनिवर्सिटी (University of Barcelona) के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि हार्ट डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दो दवाएं  पेमाफिब्रेट (Pemafibrate) और टेल्मिसर्टन (Telmisartan)  फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी मददगार हो सकती हैं।अगर इंसानों पर इस शोध के नतीजे सफल साबित होते हैं, तो यह फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

 क्या होता है फैटी लिवर?

फैटी लिवर डिजीज को मेडिकल भाषा में मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है। यह तब होता है जब लिवर की कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में फैट (वसा) जमा हो जाता है। धीरे-धीरे यह जमा हुआ फैट लिवर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने लगता है, जिससे लिवर डैमेज, सूजन और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल इसके लिए कोई निश्चित इलाज नहीं है, इसलिए नई खोजें मरीजों के लिए उम्मीद की किरण हैं।

 वैज्ञानिकों की नई खोज: बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बनीं उम्मीद

साइंस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने यह पाया कि पेमाफिब्रेट और टेल्मिसर्टन की संयुक्त खुराक फैटी लिवर को रिवर्स करने में प्रभावी हो सकती है। पेमाफिब्रेट एक लिपिड-लोअरिंग एजेंट है, जो शरीर में वसा को नियंत्रित करता है। वहीं टेल्मिसर्टन एक एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन लिवर में फैट स्टोरेज को कम करता है और साथ ही हार्ट व ब्लड वेसल्स से जुड़ी जटिलताओं को भी घटाता है। यह उन मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से एक साथ जूझ रहे हैं।

 कैसे करती हैं ये दवाएं असर?

रिसर्च के मुताबिक, टेल्मिसर्टन दवा लिवर में PCK1 प्रोटीन के स्तर को सामान्य करती है। यह प्रोटीन शरीर में लिपिड सिंथेसिस यानी फैट बनने की प्रक्रिया को ग्लूकोज सिंथेसिस की ओर मोड़ देता है, जिससे लिवर में फैट का जमाव कम हो जाता है। इस प्रक्रिया से लिवर की कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं और फैटी लिवर की स्थिति रिवर्स हो सकती है। वहीं, पेमाफिब्रेट ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल को नियंत्रित रखता है, जिससे फैट का लिवर में जमा होना रुक जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों दवाओं का कम डोज़ में संयोजन (Combination) देना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स की संभावना कम होती है।

Fatty Liver है तो खाना शुरू कर दें ये चीजें, एक हफ्ते में दिखेगा फर्क

हार्ट और लिवर दोनों पर दिखा असर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों दवाओं का उपयोग न केवल फैटी लिवर डिजीज में बल्कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी कारगर हो सकता है। इसका मतलब है कि यह कॉम्बिनेशन शरीर के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को भी मजबूत करता है और हार्ट डिजीज के खतरे को घटाता है। यदि इंसानों पर किए जाने वाले ट्रायल्स में यह सुरक्षित और असरदार साबित होता है, तो यह एक मल्टी-बेनिफिट मेडिकेशन थैरेपी बन सकती है।

  जानवरों पर ट्रायल से मिला पॉजिटिव रिजल्ट

शोधकर्ताओं ने जब इन दवाओं का एनिमल ट्रायल किया, तो परिणाम बेहद पॉजिटिव आए। लिवर में फैट की मात्रा कम हुई और लिवर फंक्शन बेहतर हुआ। हालांकि, इंसानों पर इसके प्रभाव और सुरक्षा (Safety) को सुनिश्चित करने के लिए अभी क्लीनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। वर्तमान में शोधकर्ता इन दवाओं के संयोजन का एडवांस लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज पर भी प्रभाव जांच रहे हैं।

पेट की चर्बी भी है खराब लीवर की निशानी,  डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर जरूर करें गौर

  फैटी लिवर के इलाज में नई उम्मीद

अगर यह दवाएं इंसानों में भी सुरक्षित और असरदार साबित होती हैं, तो यह फैटी लिवर डिजीज के इलाज में एक बड़ा ब्रेकथ्रू साबित हो सकता है। अब तक इस बीमारी के लिए कोई निश्चित इलाज नहीं था, लेकिन यह खोज मेडिकल जगत में नई दिशा प्रदान कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह कॉम्बिनेशन थैरेपी फैटी लिवर, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक ही समाधान बन सकती है।
    

 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it