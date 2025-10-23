23 OCTTHURSDAY2025 7:05:36 PM
UP के इस जिले से क्यों भाग रही हैं लड़कियां? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Oct, 2025 05:33 PM
नारी डेस्कर : उत्तर प्रदेश के एक जिले में लड़कियों का घर से बिना बताए कहीं चली जाना लगातार बढ़ रहा है। सितंबर में ही 13 से 25 साल की 164 लड़कियों के घर से गायब होने की शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें किशोरियां और युवा लड़कियां दोनों शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अधिकांश लड़कियां अपने परिचित युवकों के बहकावे में आकर घर छोड़ गई थीं। इनमें कुछ लड़कियां सिर्फ 3–6 महीने तो कुछ 1–2 साल से अपने परिचित युवकों को जानती थीं।

कहां से बरामद हुईं लड़कियां

पुलिस ने 133 लड़कियों को हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार से बरामद किया। बाकी लड़कियां अभी भी उन युवकों के साथ हैं, जिनके साथ वे चली गई थीं। बता दें की घर से बरामद लड़कियों का पहले मेडिकल परीक्षण किया गया और फिर न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। एक दिन में 20 से ज्यादा लड़कियों के बयान लिए जा रहे हैं। किशोरियां जो 18 साल से कम उम्र की हैं, उन्हें न्यायालय के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। वर्तमान में इन सेंटरों में भीड़ जैसी स्थिति बनी हुई है।

तुर्कपट्टी क्षेत्र में दो माह पहले एक युवती ने सगाई के दिन प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया। उसने सगाई के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान अपने साथ ले लिया। पुलिस और परिवार अभी भी युवती और उसके प्रेमी की तलाश में हैं।

पुलिस का कहना है कि परिचित युवकों के बहकावे में आने से लड़कियों को गंभीर जोखिम हो सकता है। परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं पर ध्यान दें और लगातार संवाद बनाए रखें।

